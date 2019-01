Güney Kore, İran'dan İlk Petrol İthalatına Başladı

ABD'nin 5 Kasım'da İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulmasının ardından Güney Kore, İran'dan ilk petrol ithalatını gerçekleştirdi.Business Korea'nin haberine göre, Güney Koreli şirketler 6 ay aradan sonra İran'dan petrol ithalatına yeniden başladı. SK Incheon Petrochem and SK Energy şirketlerinin ithal ettiği 1 milyon varil petrol, 19 Ocak'ta Güney Kore'nin Incheon Limanı'na ulaştı. Güney Koreli şirketlere ait 1 milyon varil petrol yüklemesi yapılan bir tankerin de 31 Ocak'ta limana ulaşması öngörülüyor.Hyundai Oilbank ve Hanwha Total şirketlerinin de şubat başlarında İran'dan petrol ithalatına başlamayı planladığı belirtildi. Haberde, İran petrolünün Orta Doğu ülkelerinden ithal edilen petrole göre daha ucuz ve kaliteli olduğu ifade edildi.The post Güney Kore, İran'dan ilk petrol ithalatına başladı appeared first on Enerji Enstitüsü