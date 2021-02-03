Güney Kore İran'ın BM'ye borcunu ödeyebilmesi için ABD ile yapılan görüşmelerde ciddi ilerleme kaydetti - Son Dakika

Güney Kore, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle bu ülkede tutulan mali varlığının bir kısmıyla Birleşmiş Milletlere (BM) finansal katkı borcunu ödeyebilmesi için Washington yönetimiyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı.

Yonhap Haber Ajansına konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli diplomat, "Sorun neredeyse çözüldü. (İran'ın) aidatlarını ödeyebilmesi için ABD ile yaptığımız görüşmeler sonuçlandı ve şu anda çok teknik parçalar hakkında görüşeceğiz." dedi.

Seul hükümetinin Washington ile dolar dışında bir ödeme yöntemi konusunu değerlendirdiğini aktaran Güney Koreli yetkili, ayrıca İran'ın dondurulmuş mali varlığını kullanarak Tahran ile diğer insani ticareti genişletmenin yolları konusunda da Washington'la istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde ettiği ve bu ülkedeki bankalarda tutulan milyarlarca dolarlık mali varlığına ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor. Tahran yönetimi, en az 6,5 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması için Seul hükümetine çağrıda bulunmuştu.

İran, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları ve dolar bazlı işlemler yapmasının engellenmesi nedeniyle BM'ye ödemesi gereken finansal katkı borcunu transfer edemediği için Genel Kuruldaki oy kullanma hakkını bu yıl başında kaybetmiş ve borcunun Güney Kore'de tutulan mali varlığı üzerinden ödenmesini istemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "BM'ye olan borçlarımızı kapatmak ve oy hakkımızı güvence altına almak için 16 milyon dolar ödemeliydik. Hükümet, ülkenin Güney Kore'deki dondurulmuş varlıklarının kullanılmasını istedi ancak BM hesabına yapılan ödeme ABD tarafından engellendi." ifadelerini kullanmıştı.