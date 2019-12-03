Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jang:

Kocaeli'de Kore Savaşı gazilerini teşekkür yemeğinde ağırlayan Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, "Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerimiz güçlenecektir" dedi.



Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kore Savaşı'nın 68. yıl dönümü kapsamında Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Kore gazileri yemekte ağırlandı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan 37 Kore gazisi ve aileler katıldı. Programda konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Kore Savaşı'nda Türk askerlerin yapmış olduğu fedakarlıkları dile getirerek, gazilere teşekkür etti.



"Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkilerimiz güçlenecektir"



Sözlerini sürdüren Jessy Yeunju Jang, "Türk askeri Kore'nin özgürlüğü için savaşıp, asil hayatlarını bizim için ferda etmişti. Onların fedakarlığı sayesinde Kore'nin demokrasisi ve özgürlüğü korundu. Bu fedakarlık Kore'nin dünyanın güçlü ekonomileri arasına girmeyi sağladı. Bugün Kore ile Türkiye arasındaki ilişkilerimiz daha iyi. Bu daha da güçlenecektir. 2018 yılı itibari ile 2'li ticaret hacmimizi yaklaşık 7.2 milyar dolara ulaştırdık. Bugün ki etkinliğin ülkelerimizin arasındaki dostane ilişkilerinin temelinde gelecekteki iş birliğimize katkı sunacağını düşünüyorum. Bu anlamda Kore ile Türkiye arasındaki tarihi dostluğun gelecekte daha iyi devam edeceğini biliyorum. Bu misyonla çabalarımızı sürdüreceğimizi umuyorum" dedi.



"Bizim dedelerimiz Güney Kore halkı ile omuz omuza çarpıştı"



Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk dünya ülkelerine örnek olacak birliktelikte uzun yılladır devam ediyor. Türkiye ile Güney Kore arasında tarihten gelen dostluğa Kocaeli olarak biz de katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oradaki kardeş şehrimizle ilişkilerimiz devam ediyor. Bizim dedelerimiz Güney Kore halkı ile omuz omuza çarpıştı. Savaşta olan 462 askerimiz orada bulunan mezarda yatmaktadır. Bizim o günlerden başlayan kopmaz bir ilişkimiz var. İki ülke halkı birbirini seven iki millettir" diye konuştu.



"O dönemde yapılan mücadele oldukça anlamlıydı"



Kore'nin o dönemde yaşadığı problemlerin çözümü için farklı milletlerden insanlar oraya gitmiştir. Bu dünya milletleri içerisinde Türkiye halkının da var olmuş olması da bugün bu dostluğumuzu çok farklı bir noktaya taşımaktadır. O dönemde yapılan mücadele oldukça anlamlıydı. O dönemden başlayan dostluklar da bugün çok farklı noktalarda devam etmektedir. Özellikle Kore Başkonsolosluğumuza teşekkür ediyorum. Kendileri için çatışmaya girmiş, savaşmış insanları anmak ve o duyguyu yaşatmak anlamında bu birlikteliği ortaya koydular. Bu nedenle ben konsolosumuza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından gaziler tarafından İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'a plaket takdim edildi. Jessy Yeunju Jang da Kocaeli ve Sakarya'da bulunan gazi derneklerine çeşitli hediyeler takdim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KOCAELİ