Güney Kore İstihbarat Şefi Park Jie-won Japonya'da - Son Dakika

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Şefi Park Jie-won'un resmi temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya geldiği açıklandı.

Güney Kore ve Japonya arasında tarihi ihtilaflar nedeniyle soğuk rüzgarlar eserken, ikili ilişkiler konusunda kritik öneme sahip bir ismin Japonya'ya geldiği açıklandı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Şefi Park Jie-won'un diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün Tokyo'ya ulaştığı bildirildi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Eylül ayında göreve gelmesinden bu yana Japonya'yı ziyaret eden ilk üst düzey Güney Koreli diplomat olması nedeniyle önem taşıyan ziyaret kapsamında Park'ın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Toshihiro Nikai ile bir araya geldiği öğrenildi.

Japonya'da bulunduğu süre boyunca üst düzey hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunması beklenen Park'ın, savaş zamanı uygulamaları ve Kore Yarımadası'daki durum gibi kritik konuları muhataplarıyla ele alacağı tahmin ediliyor. - TOKYO