"Kuzey Kore 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladı" - Son Dakika

"Kuzey Kore 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladı"

11.04.2021 15:23

Güney Kore ve ABD'li istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajının tamamladığını ve denizaltını suya indirmek için doğru zamanı beklediğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Güney Kore ve ABD'li istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajının tamamladığını ve denizaltını suya indirmek için doğru zamanı beklediğinden şüphelendiklerini ifade etti.

Güney Kore ve ABD istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelendiklerini açıkladı. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin dev denizaltını suya indirmek için doğru zamanı beklediği ifade edildi. Haberde, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesinde bulundukları belirtildi. Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere stratejik bir etki oluşturmak üzere denizaltını dünyaya tanıtmak için doğru zamanı beklediği öne sürüldü. Kuzey Kore'nin dev denizaltını bir fırlatma töreninde ortaya çıkarabileceği ve daha önce denediği Pukguksong-3 füzelerinin fırlatma töreni gibi bir törene imza atabileceği de ifade edildi.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo tersanesinde bulunan bir havuzun, denizaltı indirme rıhtımı boyunca yakın zamanda yeniden konumlandırıldığı belirtilmişti. Söz konusu hareketin, Kuzey Kore'nin yeni balistik füze denizaltısını işaret edebileceği söylenmişti. Açıklamada denizaltı için "Tamamlanmak üzere olabilir veya yakın gelecekte kullanıma sunulabilir" denilmişti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi düşünce kuruluşunun bir projesi olan Parallel'in Ötesinde de (Beyond Parallel), geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'nin uydu görüntülerine atıfta bulunarak, doğu kıyısındaki bir tersanede füze deneme mavnası taşındığını ortaya çıkarmıştı. Düşünce kuruluşu, hareketin yaklaşan bir balistik füze testi için hazırlıklara veya "uzun zamandır beklenen ilk gerçek balistik füze denizaltısının (SSB)" suya indirilmesine işaret edebileceğini söylemişti.

-İHA-

Kuzey Kore 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Güney Kore, Füze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Kuzey Kore 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladı' - Son Dakika


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