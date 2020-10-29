Güney Kore, Japonya'da denize dökülme ihtimali olan radyoaktif su konusunda endişeli - Son Dakika

Güney Kore, Japonya'da denize dökülme ihtimali olan radyoaktif su konusunda endişeli

29.10.2020 16:43
Güney Kore, Japonya'da denize dökülme ihtimali olan radyoaktif su konusunda endişeli, System.String[]

Güney Kore, Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize bırakılma ihtimali gündemde olan radyoaktif su konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu belirtti.

Güney Kore, Japonya'da Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize bırakılma ihtimali gündemde olan radyoaktif su konusunda "ciddi endişeleri" olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Asya ve Pasifik İşleri Genel Müdürü Kim Jung-han'ın, Japon mevkidaşı Shigeki Takizaki ile başkent Seul'de yaptığı görüşmede, 2011'de deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nde tutulan radyoaktif olma özelliğini koruyan büyük miktarda suyun denize dökülmesi ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Kim'in, Güney Kore'nin "konunun son derece farkında" ve konuya ilişkin "ciddi endişeleri" olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Diğer yandan, açıklamada, görüşme sırasında Seul'ün, Tokyo yönetimini, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmeye ve Güney Kore'ye yönelik ihracat sınırlarını hızlı bir şekilde kaldırmak için "daha fazla samimiyet göstermeye" çağırdığı kaydedildi.

Eylül ayında göreve gelmesinin ardından santral bölgesini ziyaret eden Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, işlenmiş suyun bertaraf edilmesine ilişkin en yakın zamanda karar verilmesi gerektiğini dile getirmişti. Ancak Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, 24 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, Fukuşima'daki yaklaşık 1,2 milyon ton işlenmiş suyun akıbetine ilişkin 27 Ekim'de açıklanması beklenen kararın ertelendiğini bildirmişti.

Ulusal basına yansıyan haberlerde, kabinenin, santraldeki suyun akıbetine ilişkin kararını kasım sonrasına bıraktığı kaydediliyor.

Günde 170 ton su birikiyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi ile trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günde yaklaşık 170 ton artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

2011'deki deprem ve tsunami, radyoaktif sızıntıya neden olmuştu

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

Olayda, santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Güney Kore, Fukuşima, Japonya, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Japonya'da denize dökülme ihtimali olan radyoaktif su konusunda endişeli - Son Dakika

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