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Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor
6 saat önce
Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor
Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirmek için verdiği bildirimi askıya aldı.
Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Güney Kore'den yaptığı ihracata sınırlama getiren Japonya'nın, tavrında değişikliğe gitme mesajı vererek, diyalog çağrısında bulunması üzerine Seul yönetiminin bu yönde bir karar aldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04
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