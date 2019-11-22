Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor
Son Dakika Dünya Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor - Son Dakika Dünya

Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor

6 saat önce

Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor

Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor, System.String[]

Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirmek için verdiği bildirimi askıya aldı.


Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Güney Kore'den yaptığı ihracata sınırlama getiren Japonya'nın, tavrında değişikliğe gitme mesajı vererek, diyalog çağrısında bulunması üzerine Seul yönetiminin bu yönde bir karar aldığını duyurdu.

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Güney Kore, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:04 
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