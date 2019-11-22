Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirme kararından cayıyor

Güney Kore, Japonya ile askeri istihbarat paylaşımını öngören anlaşmayı bitirmek için verdiği bildirimi askıya aldı.



Güney Kore Haber Ajansı Yonhap, Güney Kore'den yaptığı ihracata sınırlama getiren Japonya'nın, tavrında değişikliğe gitme mesajı vererek, diyalog çağrısında bulunması üzerine Seul yönetiminin bu yönde bir karar aldığını duyurdu.