Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor
Son Dakika Güncel Haber

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor

1 saat önce

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin engellenmesi için Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesine çağrı yaptı.

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor, System.String[]

Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk dönemi bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin engellenmesi için Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesine çağrı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, Güney Kore Parlamentosu aldığı kararla, Japonya'nın imparatorluk dönemi sembolü "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleriyle müsabakalarda teşhir edilmesinin engellenmesi için çağrıda bulundu.

Parlamentoda 3'e karşı 163 oyla kabul edilen kararda, ellerinde imparatorluk bayrağını taşıyan veya o dönemin üniformalarını andıran kıyafetler giyen izleyicilerin, tören ve müsabaka merkezlerine girmelerine izin verilmemesi istendi.

Korelilerin bayrağı, Japonya'nın 20. yüzyılın ilk yarısındaki militarizminin ve emperyal yayılmacılığının sembolü olarak görüyor.

Bakanlık, IOC'ye başvurmuştu

Güney Kore Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, 11 Eylül'de "Yükselen Güneş Bayrağı"nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunmuştu.

Bakanlık, IOC Başkanı Thomas Bach'a gönderdiği mektupta, bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplarca yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkati çekmişti.

IOC'nin Olimpiyat Şartnamesi'nde, "Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez." hükmünün yer aldığına işaret edilen mektupta, "Yükselen Güneş Bayrağı'nın Tokyo Olimpiyatları'nda teşhir edilmesi, olimpiyat ruhuna, dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı.

Güney Kore, Japonya, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı! Otobüste skandal kavga! Kadın, adama küfür edip tokat attı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 18:54:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Japonya'nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]