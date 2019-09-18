Güney Kore, Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardı
1 saat önce
Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.
Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:20
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