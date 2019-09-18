Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardı
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Güney Kore, Japonya'yı "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardı

1 saat önce

Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.

Güney Kore, Japonya'yı

Güney Kore, Japonya'yı, Japon şirketlerine dış ticarette kolaylıklar tanınmasını sağlayan "güvenilir ticaret ortakları listesi"nden çıkardığını açıkladı.

Güney Kore, Japonya, Japon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:20 
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