Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor - Son Dakika
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Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor

13.05.2022 07:47
Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Tokyo-Seul ilişkilerinde "kabul edilebilir çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerde "diyaloğa açık kapı" arayacaklarını söyledi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Tokyo- Seul ilişkilerinde "kabul edilebilir çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerde "diyaloğa açık kapı" arayacaklarını söyledi.

Hafta başında göreve başlayan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol kabinesinde görev alan Bakan Park, düzenlediği basın toplantısında, Seul ve Tokyo ilişkilerini son yıllarda olumsuz etkileyen sorunlara değindi.

Dışişleri Bakanı Park, "Japonya ile tarihle yüzleşirken, gelecek odaklı dostluk kuracağız. Bekleyen sorunlara rağmen, her iki ülke halkının da kabul edebileceği çözümler bulabilmeyi ümit ediyorum." dedi.

Kuzey Kore'ye yönelik yürütecekleri yaklaşıma değinen Park, Pyongyang'ın devam eden füze tehditlerine dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek hafta Güney Kore'ye yapacağı ziyareti anımsatan Park, görüşmelerde söz konusu tehditlere karşı Güney Kore'nin caydırıcılığının artırılmasının müzakere edileceğini aktardı.

Kore yarımadasında "sürdürülebilir barışın sağlanması" için Kuzey ile diyaloğa açık kapı bırakacaklarını belirten Park, "Eğer Kuzey Kore nükleersizleşmeye yönelik nesnel adım atarsa, aktif olarak Kuzey Kore'ye ekonomik destek vermeyi ister ve (bu ülke ile) ekonomik iş birliği arzularız." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.

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Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde 'çözüm', Kuzey Kore ile ilişkilerinde 'diyalog' hedefliyor - Son Dakika


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