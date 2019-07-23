Güney Kore jetleri, 'hava sahası ihlali yapan' Rus uçağına uyarı ateşi açtı

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları, A-50 tipi Rus askeri uçaklarının hava sahası ihlali gerçekleştirdiğini belirterek uyarı ateşi açtı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus uçağının Dokodo ve Takeşima adaları yakınlarında hava sahası ihlali yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında Güney Kore'nin F-15k ve F-16k tipi savaş uçaklarının hava sahası ihlali üzerine havalandığı, Rus uçağa yönelik uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Rus uçağının önce hava sahasını terk ettiği, ancak birkaç dakika içerisinde yeniden hava sahası ihlali yapması üzerine bir kez daha uyarı ateşi açıldığı ifade edildi.

Güney Kore ve Rusya arasında daha önce benzer bir olay yaşanmamıştı.

Hava sahası ihlalinin TSİ 02.00 sularında gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz. Eğer tekrarlanırsa daha ciddi tedbirleri devreye sokacağız" dendi.

Olayla ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama yapılmadı.