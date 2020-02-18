Güney Kore karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye ediyor - Son Dakika
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Güney Kore karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye ediyor

6 saat önce

Güney Kore'nin, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan gemideki vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya'ya bugün uçak göndereceği belirtildi.

Güney Kore karantina gemisindeki vatandaşlarını tahliye ediyor, System.String[]

Güney Kore'nin, korona virüsü nedeniyle karantinaya alınan gemideki vatandaşlarını tahliye etmek için Japonya'ya bugün uçak göndereceği belirtildi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan öldürücü korona virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan gemi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yarın son bulması beklenen karantinadan vatandaşlarını tahliye edeceği öğrenilen ülkeler arasına Güney Kore de katıldı. Güney Kore hükümeti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Japonya'ya bugün varması beklenen başkanlık uçağı ile gemide bulunan 4 Kore vatandaşı ve onlardan birinin eşi olan Japon vatandaşı tahliye edilecek. Uçağın yarın sabah saatlerinde Japonya'dan ayrılması planlanıyor.


Birçok ülke uçak gönderecek


Dün ABD'nin vatandaşlarını tahliye ettiği gemide karantina süresinin yarın sona ermesi beklenirken, şu ana dek Kanada, Hong Kong, İsrail ve İtalya gemideki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Japonya'ya uçak göndereceğini açıklamıştı. Söz konusu ülkelerin tahliye operasyonlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirmesi bekleniyor. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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