Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 117 Çinli askerin kemiklerini iade etti - Son Dakika

Güney Kore, 1950-53 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 117 Çinli askerin kemiklerini Çin'e geri verdi.
Xinhua'da yer alan habere göre, Güney Koreli yetkililer, başkent Seul dışındaki Incheon Havalimanında düzenlenen törende 117 Çinli askerin kalıntılarını yetkilere teslim etti.
Çinli askerlere ait kemiklerin çoğunluğunun Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölgede (DMZ) bulunduğu belirtildi.
Çin'e şimdiye kadar Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 716 askerin kemikleri iade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:09 - Kaynak: AA
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