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Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı
6 saat önce
Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulundu
Çin'de patlak veren koronavirüs salgınının çevre ülkelere sıçramasına rağmen Güney Kore'de Birleşme Kilisesi'nin organize ettiği toplu nikah törenine binlerce çift katıldı.
Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende dünya evine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:56
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