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Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı
6 saat önce
Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulunduView on euronews.
Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulunduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:03
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