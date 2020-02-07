Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı - Son Dakika Dünya

Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı

6 saat önce

Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulunduView on euronews.

Altı bin civarında gelin ve damat başkent Seul'e 60 kilometre uzaklıktaki Cheongshin Dünya Barış Merkezi'ndeki törende hazır bulunduView on euronews

Güney Kore: Koronavirüs salgınına rağmen toplu nikaha binlerce çift katıldı

Seul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:03 
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