Güney Kore'de Kripto Para ile Bağış Dönemi Sona Erdi - Son Dakika
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Güney Kore'de Kripto Para ile Bağış Dönemi Sona Erdi

Güney Kore, bağış toplama yasalarını güncelleyerek kripto para birimlerini kabul edilebilir bağış yöntemleri listesinden çıkardı. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni yasa, hayırseverlerin kullanabileceği ödeme yöntemlerini genişletiyor ancak dijital varlıkları dışarıda bırakıyor. Yeni düzenlemeyle hayırseverler, hisse senetleri, büyük mağaza hediye kartları ve sadakat puanları gibi yeni ödeme yöntemlerini kullanabilecekler.

06.05.2024 12:09  Güncelleme: 12:15
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Güney Kore, bağış toplama yasalarını güncelleyerek kripto para birimlerini kabul edilebilir bağış yöntemleri listesinden çıkardı. Yeni yasa, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve yeni düzenleme hayırseverlerin kullanabileceği ödeme yöntemlerini genişletiyor olsa da dijital varlıkları dışarıda bırakıyor.

Güney Kore'de Kripto Para ile Bağış Dönemi Sona Erdi

Güney Kore'de bağış toplama yöntemleri ve kabul edilebilir ödeme araçlarına dair yapılan yeni yasal düzenlemeler, kripto para birimlerinin kullanımını bağış amaçları için sınırlıyor. Kyunghyang Shinmun'un haberine göre, Güney Kore Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağış Yasası'nda" çeşitli değişiklikler yapıldığı ancak bu değişikliklerin kripto para birimlerini kapsamadığı belirtildi.

Yeni düzenlemeler, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Buna göre, hayırseverler artık hisse senetleri, büyük mağaza hediye kartları ve Güney Kore'nin internet devi Naver tarafından verilen sadakat puanları gibi yeni ödeme yöntemlerini kullanabilecekler. Yeni düzenlemede, Bitcoin (BTC) gibi dijital varlıklar bağış için geçerli olmayacak.

Bu yasa, ilk olarak 2006 yılında, daha az ödeme seçeneği bulunan ve akıllı telefonların henüz yaygınlaşmadığı bir dönemde yürürlüğe girmişti. Yenilenen yasada, banka havalesi ve çevrimiçi ödeme yöntemlerinin yanı sıra otomatik yanıt sistemleri, posta ve lojistik hizmetleri gibi daha çeşitli yöntemler de bağışlar için kabul edilecek.

Bakanlık, dijital varlıkların bağışlarda kullanımını dışarıda bırakma kararına dair bir açıklama yapmazken, mevzuatın, yerel hükümet tarafından çıkarılan stablecoinler ve blok zinciri tabanlı hediye kuponları gibi belirli dijital ödeme yöntemlerine izin verdiği belirtildi.

TheGivingBlock'a göre, kripto para kullanılarak yapılan bağışların Ocak 2024 itibariyle küresel çapta 2 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Öte yandan, Amerika'daki hayır kurumlarının yarısından fazlasının artık dijital varlıklar aracılığıyla bağış kabul ettiği bildiriliyor.

Son olarak Güney Kore'de son zamanlarda artan kripto ile ilgili suçlar ve mali dolandırıcılık olaylarıyla mücadele amacıyla, Nisan ayı sonlarında geçici kripto suçları soruşturma birimi resmi bir departmana dönüştürülme sürecinde olduğu açıklandı.

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Son Dakika Kripto Güney Kore'de Kripto Para ile Bağış Dönemi Sona Erdi - Son Dakika

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