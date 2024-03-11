Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor

Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor

Güney Kore, kripto para piyasası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve vergi kaçakçılığını engellemek amacıyla önemli adımlar atıyor. Ülkenin 2025 yılına kadar kripto varlık işlemlerini takip edebilecek bir sistem kurmayı planladığı belirtiliyor. Sistem, kripto para borsaları ve diğer platformlardan toplanan verileri analiz ederek kripto para işlemlerinin izlenmesini sağlayacak.

11.03.2024 09:32  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasaları, Güney Kore'nin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
Güney Kore, kripto para piyasasını daha şeffaf ve düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor

Güney Kore, kripto para piyasası üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak ve vergi kaçakçılığını engellemek için önemli adımlar atıyor. Ülkede atılması planlanan adımların en önemlisi ise, 2025 yılına kadar kripto varlık işlemlerini takip edebilecek bir sistem kurulması olarak ifade ediliyor.

Sistem özetle, kripto para borsaları ve diğer platformlardan toplanan verileri analiz ederek kripto para işlemlerinin izlenmesini sağlayacak. Bu sayede vergi kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedilecek.

Kripto para kazançları üzerinden alınacak verginin ise Ocak 2025'te uygulamaya konulması öngörülüyor. Planlanan sisteme göre verginin oranı ise kazanç miktarına göre belirlenecek.

Güney Kore'de ayrıca Ocak ayında kripto para birimlerine dayalı borsa yatırım fonları (ETF) oluşturulmasını engelleyen düzenleme tekrarlandı. Bu düzenleme ile yerel yatırımcıların doğrudan kripto para birimlerine dayalı ETF'lere yatırım yapması sınırlandırılıyor. Yabancı kripto vadeli işlem ürünlerine yatırım yapma imkânı ise devam ediyor.

Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL’yi gördü Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL'yi gördü
10:15 Endonezya’da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
10:03 Türkiye’de işsizlik oranı 9,1’e çıktı Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
10:23 Kate Middleton’ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında ’montaj’ iddiaları gündeme geldi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi
10:10 Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
09:45 Teravih namazında ölüm Birden yere yığıldı Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı
09:31 Bursa’da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:32 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon 1031 kişi hakkında işlem yapıldı 75 ilde silah kaçakçılarına operasyon! 1031 kişi hakkında işlem yapıldı
08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 11:06:18. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Vergi Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Kripto Yönetim Sistemi Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement