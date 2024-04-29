Güney Kore, Kripto Suçlarına Karşı Kalıcı Bir Birim Kuruyor

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Güney Kore, kripto para suçlarındaki hızlı artışa yanıt olarak geçici olan kripto soruşturma birimini kalıcı bir yapıya dönüştürme kararı aldı. Mayıs ayında başlayacak resmi görüşmelerle, birim Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bünyesinde resmi statü kazanacak.

Kripto Para Suçlarına Karşı Güney Kore'den Kesin Çözüm

Güney Kore'de suç oranlarındaki artışla mücadele etmek üzere, geçici olarak kurulan kripto soruşturma birimi kalıcı hale getiriliyor. Yerel medya tarafından hazırlanan haberlere göre ülkenin Adalet Bakanlığı ile İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, Mayıs ayının başlarında bu konuda görüşmelere başlayacak.

Şu an Seul Güney Bölgesi Savcılığı bünyesinde faaliyet gösteren geçici birim, bu adımla birlikte resmi bir departmana dönüşecek. Bu değişiklik, yeni savcı atamaları ve bütçe artışı ile birlikte birimin etkinliğini artırma hedefini taşıyor.

Temmuz 2023'te operasyonel hale gelen bu birim, Güney Kore'nin dijital varlık suçlarıyla ilgilenen ilk özel soruşturma birimi olma özelliğini taşıyor. Ülkede kripto para ile ilişkili suçlarda görülen yükseliş de dikkat çekici. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi'nin Şubat ayında yayınladığı bir rapora göre, 2023 yılında yerel kripto şirketleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 49 artışla 16.076 şüpheli işlem bildirdi.

Bununla birlikte, 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni kripto düzenlemesi ile ülkede bu alandaki yasal çerçeve daha da güçlendirilecek. Bu düzenleme, yatırımcıları korumak ve piyasa manipülasyonunu önlemek amacıyla, bazı durumlarda ömür boyu hapis cezaları dahil olmak üzere sert cezai yaptırımlar içeriyor.