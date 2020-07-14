Güney Kore, Kuzey'e broşür gönderenlerin çalışma izinlerini iptale hazırlanıyor - Son Dakika

Güney Kore, Kuzey'e broşür gönderenlerin çalışma izinlerini iptale hazırlanıyor

Güney Kore, Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri göndermeleri nedeniyle ülkedeki iki Kuzey Koreli grubun çalışma izinlerinin iptal edilebileceğini bildirdi.

Güney Kore, Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri göndermeleri nedeniyle ülkedeki iki Kuzey Koreli grubun çalışma izinlerinin iptal edilebileceğini bildirdi.

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Yonhap Haber Ajansına göre, Güney Kore Birleştirme Bakanlığı, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında başlatılan yasal işlem çerçevesinde grupların faaliyet yürütme izinlerinin iptal edilmesinin planlandığını duyurdu.

Bakanlık, sürecin devam ettiğini ve iptalin hafta içinde gerçekleşebileceğini kaydetti.

Çalışma izinlerinin iptal edilmesiyle grupların faaliyetleri için fon toplamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı

Yetkililer, Kuzey Kore ile tırmanan gerilime sebep olmakla suçlanan gruplar hakkında yasal işlem başlatılacağını açıklamıştı.

Bakanlık, geçen ay, çalışma izinlerinin iptali sürecine başlamadan önce gruplardan konuyla ilgili savunma yapmalarını istemiş, Kuensaem bu çağrıya karşılık verirken, Özgür Kuzey Kore Savaşçıları olaya kayıtsız kalmıştı.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek, Seul yönetimini askeri harekatla tehdit etmişti.

Pyonyang yönetimi, Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey'e broşür göndermesiyle iki ülke arasında tırmanan geriliminin ardından Kaesong'daki irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore, Güney Kore, Pyongyang, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey'e broşür gönderenlerin çalışma izinlerini iptale hazırlanıyor - Son Dakika
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