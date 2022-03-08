Güney Kore, Kuzey'in devriye botuna uyarı ateşi açtı - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey'in devriye botuna uyarı ateşi açtı

08.03.2022 12:35
Güney Kore, Kuzey'in devriye botuna uyarı ateşi açtı

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye ait bir devriye botuna uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'ye ait bir devriye botuna uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığına göre, Kuzey Kore'ye ait bir devriye botu, bu sabah Güney Kore'nin Baekryeong Adası yakınlarındaki sularda Kuzey Kore'ye ait diğer bir gemiyi takip ederken geçici olarak, fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nı geçti.

Devriye botu, Güney Kore donanma gemisinin uyarı ateşi açması üzerine geri çekildi.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey'e ait devriye botu tarafından izlenen Kuzey Kore gemisine el koyarken geminin 7 mürettebatını da sorguya aldı.

Seul ve Pyongyang arasında deniz sınırı konusunda sık sık gerilim yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'in Kore Savaşı'nın ardından 1953'te Seul ve Pyongyang'ın Sarı Deniz'deki yetki alanlarını belirlemek için çizdiği Kuzey Sınır Hattı, taraflar arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birini oluşturuyor.

Kuzey Kore, 38. paralel boyunca uzanan 200 kilometrelik hattın tek taraflı olarak çizildiğini ve Sarı Deniz'e çıkışının sınırlandığını ileri sürerek karasularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor. Güney Kore ise Pyongyang'ın talebine karşı çıkıyor.

Sarı Deniz'de gerilim, 26 Mart 2010'da Güney Kore donanmasına ait "Cheonan" savaş gemisinin batmasıyla tırmanışa geçmişti.

Seul, 46 Güney Koreli denizciye mezar olan geminin Kuzey Kore'ye ait bir denizaltıdan atılan torpidoyla vurulduğunu ileri sürmüş, Pyongyang ise iddiaları reddetmişti.

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Kaynak: AA

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