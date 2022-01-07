Üye Girişi
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını "abartılı" buluyor - Son Dakika

Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını "abartılı" buluyor

07.01.2022 17:43
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını "abartılı" buluyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin hipersonik füze testi yaptığı yönündeki açıklamasını abartılı olarak değerlendirerek, testin önlenebilecek normal bir balistik füzeyle yapıldığını savundu.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin hipersonik füze testi yaptığı yönündeki açıklamasını abartılı olarak değerlendirerek, testin önlenebilecek normal bir balistik füzeyle yapıldığını savundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin hipersonik silah fırlatmak için gereken teknolojiye sahip olmadığına inandıkları belirtildi.

Test iddiasının "abartılı" olduğu kaydedilirken testin önlenebilecek normal bir balistik füzeyle yapıldığı iddia edilen açıklamada, füzenin 700 kilometre menziline sahip olduğu ve yanal manevralar yapabildiği iddialarının da abartılı olduğu aktarıldı.

Kuzey Kore'den "yeni tip hipersonik füze" denemesi

Kuzey Kore 5 Ocak'ta "yeni tip hipersonik füze" denemesi yaptığını bildirmişti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, "Hipersonik füze alanındaki test denemelerinde üst üste başarılar stratejik öneme sahip ki devletin silahlı kuvvetlerinin modernize edilmesini hızlandırıyorlar." ifadesi kullanılmıştı.

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, füze denemesinin yapıldığı anın fotoğrafını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ses hızından 5 kat daha hızlı seyir süratine sahip hipersonik füzelerin, mevcut füze önleme sistemlerince durdurulmasının zor olduğu kaydediliyor.

Japon Kyodo ajansı, bu tür füzelere "nükleer başlık monte edilmesi halinde" Japonya ve Güney Kore'nin "güvenlik sorunuyla" yüzleşebileceğini aktarmıştı.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

YORUMLAR
500

Kuzey Kore, Güney Kore, Silah, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını 'abartılı' buluyor - Son Dakika


Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı         
17:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 18:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını "abartılı" buluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement