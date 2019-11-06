Son Dakika Haberleri: Güney Kore, Kuzey'in yıkmak istediği tesisleri denetlemek istiyor
Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey'in yıkmak istediği tesisleri denetlemek istiyor

Güney Kore, Kuzey'in yıkmak istediği tesisleri denetlemek istiyor

8 saat önce

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı'nda inşa ettiği ancak Pyongyang yönetiminin yıkmak istediği otel ve turistik tesisleri tetkik için heyet gönderme önerisinde bulundu.

Güney Kore, Kuzey'in yıkmak istediği tesisleri denetlemek istiyor, System.String[]

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı'nda inşa ettiği ancak Pyongyang yönetiminin yıkmak istediği otel ve turistik tesisleri tetkik için heyet gönderme önerisinde bulundu.

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, yüz yüze konuşma teklifini reddeden Pyongyang'a, Kumgang Dağı'ndaki tesisleri denetlemek için bölgeye hükümet yetkilileri ve iş adamlarından oluşan bir heyet gönderme teklifinin sunulduğu belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Lee Sang-min, heyetin ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği ve diğer detayların Kuzey Kore ile istişareler sonucu kararlaştırılacağını ifade etti.

Lee, "Bu meselenin taraflar arasında anlaşmayla çözümlenmesi ve müzakereler için Koreler arası görüşmeler yapılmalı." dedi.

Kim, tesislerin yıkılması talimatını vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını vermiş, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını ve Kuzey'in konuyla ilgili muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini bildirmişti.


Tatil beldesinde Güney Koreli bir turistin vurulmasının ardından Seul yönetimi, 2008'de bölgeye yapılan turları iptal etmişti. Kumgang Dağı turları, iki taraf arasındaki iş birliğinin önemli bir sembolü olarak görülüyordu.

Kuzey Kore, Güney Kore, Pyongyang, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:34 Kaynak: AA
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