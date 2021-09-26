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Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen "yapıcı müzakere" mesajlarını anlamlı buldu - Son Dakika

Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen "yapıcı müzakere" mesajlarını anlamlı buldu

26.09.2021 15:01
Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong'un Koreler arası "yapıcı" müzakereler olasılığı açıklamasını "anlamlı" olarak nitelendirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo-jong'un Koreler arası "yapıcı" müzakereler olasılığı açıklamasını "anlamlı" olarak nitelendirdi.

Yonhap'da yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey ve Güney Kore arasında sorunsuz ve istikrarlı bir iletişimin olmasının önemli olduğu belirtildi.

Koreler arası iletişim hatlarının hızlı bir şekilde yeniden canlandırılmasının önemine işaret edilen açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim'in Koreler arası "yapıcı" müzakerelerle ilgili sözlerinin "anlamlı" olduğu belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığından bir yetkili ise Kim'in açıklamasını ihtiyatlı bir şekilde incelediklerini dile getirdi.

Kim, Güney Kore'nin "düşmanca politikalardan" vazgeçmesi halinde müzakerelere devam etmekte istekli olduklarını söylemişti.

Kim Yo-jong, savaşın sona erdiğine dair resmi açıklama konusunda istekli olduklarını ancak bunun yapılabilmesi için "öncelikle karşılıklı saygının sağlanması, ön yargıların, düşmanca politikalar ve çifte standardın terkedilmesi gerektiğini" kaydetmişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen 'yapıcı müzakere' mesajlarını anlamlı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore, Kuzey Kore'den gelen "yapıcı müzakere" mesajlarını anlamlı buldu - Son Dakika
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