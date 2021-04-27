Güney Kore, Kuzey Kore ile müzakerelere devam etmek istiyor - Son Dakika

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile müzakerelere devam etmek istediklerini söyledi.

Moon, Güney Kore ile Kuzey Kore'nin sınır bölgesinde imzaladığı Panmunjom Deklarasyonu'nun 3'üncü yıl dönümünü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Panmunjom Deklarasyonu'nun hiç kimsenin altını oyamayacağı barışın mihenk taşı olduğu değerlendirmesinde bulunan Moon, deklarasyonla taahhüt edilen barış yolunun hiçbir durumda geri çevrilemeyeceğini belirtti.

Moon, Kuzey Kore'ye yönelik "Uzun süren tartışmaya son vermemiz ve diyaloğu yeniden başlatmamız gereken an yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'ndaki barışın sonuçsuz kaldığına işaret eden Moon, "Panmunjom Deklarasyonu temelinde kesin daimi barışa doğru ilerlemeliyiz." diye konuştu.

Moon ve Kim söz konusu deklarasyonu 27 Nisan 2018'de iki ülkenin tampon bölgesindeki Panmunjom köyünde buluşmuş ve Kore Yarımadası'nda Barış, Refah ve Birlik için Panmunjom Deklarasyonu'nu imzalamıştı.

Deklarasyonun imzalanmasından sonra Eylül 2018'de iki ülke arasında irtibat ofisi kurulmuştu.

Ofis Güney Kore'den Kuzey Kore tarafına Pyongyang karşıtı broşürler gönderilmesi sonrasında Haziran 2020'de Kim yönetimi tarafından havaya uçurulmuştu.

Güney Kore iki ülke ilişkilerinde artan gerginlik nedeniyle, Aralık 2020'de sınırdan Kuzey Kore tarafına broşür ve balon gönderilmesini yasaklamıştı.