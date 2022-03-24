Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

24.03.2022 13:39
Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze atmasının ardından karadan, denizden ve havadan füzeler fırlattı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze atmasının ardından karadan, denizden ve havadan füzeler fırlattı.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bugünkü kıtalar arası balistik füze denemesine karadan, havadan ve denizden füzelerle yanıt verildiğini açıkladı.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu belirtti.

Öte yandan, Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınayan açıklamalarda bulundu.

Güney Koreli askeri yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Yetkililer, Kuzey'in 20 Mart'ta da çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin denemesine füzelerle karşılık verdi - Son Dakika


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