Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası - Son Dakika
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Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası

24.09.2022 08:04
Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze (SLBM) fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını bildirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze (SLBM) fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin yıl başından beri Asya-Pasifik bölgesine yönelik füze tehditleri, kara ve kıyı komşusu ülkeleri endişelendirmeye devam ediyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkilinin, "Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) araç ve faaliyetlerinin yakından izlendiği" açıklamasına yer verdi.

Hazırlığın, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.

Son aylarda uluslararası kamuoyunda, Pyongyang yönetiminin, şimdiye kadar yedinci ve 2017 sonrası ilk nükleer füze denemesi gerçekleştireceğine yönelik endişeler artıyor.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası - Son Dakika
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