Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.

Kuzey Kore 'nin yıl başından beri Asya-Pasifik bölgesine yönelik füze tehditleri, kara ve kıyı komşusu ülkeleri endişelendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığı iddiası - Son Dakika

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