Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğudaki Sularına Balistik Füze Fırlattığını Söyledi - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğudaki Sularına Balistik Füze Fırlattığını Söyledi

04.05.2022 16:43
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğudaki Sularına Balistik Füze Fırlattığını Söyledi

SEUL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) Çarşamba günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğudaki sularına bir balistik füze fırlattığı duyuruldu.

SEUL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) Çarşamba günü yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğudaki sularına bir balistik füze fırlattığı duyuruldu. JCS açıklamasında, Pyongyang'daki Sunan bölgesinden doğudaki sularına doğru yerel saatle öğlen 12.03'te fırlatılan balistik füzeyi tespit ettiğini belirtti. Füze, yaklaşık 780 km irtifada 470 km civarında yol kat etti. JCS, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin daha fazla ayrıntıyı analiz ettiğini kaydetti.

Bu fırlatma, Kuzey Kore tarafından bu sene yapılan 14. füze denemesi oldu. Kuzey Kore, 24 Mart'ta yeni tip kıtalar arası balistik füze (ICBM) Hwasongpho-17'yi test ettiğini duyurmuştu. JCS, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini tekrarlamasının, Kore Yarımadası'nda ve uluslararası toplumda barışa ve istikrara zarar veren ciddi bir tehdit eylemi olduğunu söyledi. JCS, Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan bu eylemleri derhal durdurmaya çağırdı. JCS, Güney Kore ordusunun daha fazla füze fırlatma olasılığına hazırlıklı olmak için tam bir teyakkuz halini sürdürürken konu ile ilgili durumları takip ettiğini ve izlediğini de belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğudaki Sularına Balistik Füze Fırlattığını Söyledi - Son Dakika


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