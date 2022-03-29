Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip" balistik füze olmadığını öne sürdü - Son Dakika
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Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip" balistik füze olmadığını öne sürdü

29.03.2022 15:52
Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin "yeni tip" balistik füze olmadığını öne sürdü

Güney Kore, Kuzey Kore'nin geçen hafta test ettiği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olmadığını öne sürdü.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin geçen hafta test ettiği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olmadığını öne sürdü.

Yonhap'taki habere göre, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 24 Mart'ta denediği füzenin, yeni tip ICMB değil, 2017'de test ettiği füzeye benzer olduğu belirtildi.

Kuzey Kore devlet televizyonundan yayımlanan videonun incelendiğine işaret edilen açıklamada, geçen hafta test edilen füzenin Hwasong-17 ICBM değil, Hwasong-15 ICBM'nin değiştirilmiş bir versiyonu olduğu ifade edildi.

ICBM denemesi

Kuzey Kore, 24 Mart'ta denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı", denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

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Güney Kore, Kuzey Kore, Mart, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin 'yeni tip' balistik füze olmadığını öne sürdü - Son Dakika


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