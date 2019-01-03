Güney Kore: "Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Sığınma Talep Etti"

Güney Kore, Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Jo Song-gil'in ortadan kaybolduğunu açıklayarak ismi açıklanmayan bir batı ülkesinden sığınma talep ettiğini belirtti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Jo Song-gil'in ortadan kaybolduğunu açıklayarak ismi açıklanmayan bir batı ülkesinden sığınma talep ettiğini belirtti.



Güney Kore gizli servisine göre, Kuzey Kore'nin İtalya büyükelçisinin ismi açıklanmayan bir batı ülkesinden sığınma talep ettiği belirtildi. Ayrıca büyükelçinin 1 aydan uzun bir süre önce Roma elçiliğinden kaçtığı belirtildi. Gazetecilere açıklama yapan Güney Koreli vekil Kim Min-ki, görev süresi geçtiğimiz Kasım ayı sonunda biten Jo Song-gil'in konutundan kaçtığını açıkladı. Jo'nun eşinin de kendisiyle birlikte olduğu sanılıyor.



Eski Büyükelçi Mun Jong-nam'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini protesto etmek amacıyla görevine son verilmesiyle Jo, 2017 yılının Ekim ayında göreve başlamıştı.



Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Jo Song-gil'in, Kuzey Kore'deki en yüksek düzey diplomatlardan birinin oğlu ya da damadı olduğuna inanılıyor. - SEUL

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