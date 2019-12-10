Güney Kore, Kuzey Kore'nin roket motoru denediğini duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin hafta sonu Dongchang-ri uydu fırlatma sahasında roket motoru denemesi yaptığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Avustralya'nın Sidney kentinde iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin hafta sonu "Sohae Uydu Fırlatma Sahası" olarak da bilinen Dongchang-ri'de gerçekleştirdiğini duyurduğu denemeyi doğruladı.

Kuzey Kore'nin "çok önemli" olarak nitelendirdiği testte bir roket motoru denendiğini belirten Jeong, "Güney Kore ve Avustralya savunma bakanları, Kuzey Kore'nin Dongchang-ri sahasındaki (roket) motor denemesine ve art arda fırlattığı balistik füzelere ilişkin derin endişelerini ifade etti. Jeong, "Kuzey Kore'ye askeri gerilimi artıran bu tür aktivitelere derhal son vermesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore, uydu fırlatma sahasını kapatma sözü vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu yıl Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikili zirvede, Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nı kapatma sözü vermişti.

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda cumartesi günü "çok önemli bir deneme" yapıldığını bildirmişti.

Açıklamada, söz konusu denemenin başarılı sonuçlar alındığı belirtilerek, bu denemenin Kuzey Kore'nin yakın gelecekte stratejik konumunu değiştireceği ifade edilmiş ancak tatbikatta ne tür bir mühimmatın denendiği duyurulmamıştı.

Kuzey Kore'nin ABD işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ri Thae Song 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin önemli bir getirisi olmazsa nükleer diplomasiyi sürdürme niyetinde olmadığını yineleyerek, "ABD tarafından çığırtkanlığı yapılan diyalog, özü itibarıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin diyaloğa bağlı kalmasını tezgahlayan aptalca bir oyundan başka bir şey değil. Bu, ABD'deki seçim ve politik durum lehine kullanılıyor. Artık hangi Noel hediyesini seçeceği tamamen ABD'nin takdirine kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), dün, konseyin aynı zamanda aralık dönem başkanı olan ABD'nin talebi üzerine, çarşamba günü Kuzey Kore'nin füze denemelerini görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.

Bu arada, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlarca Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.