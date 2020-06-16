Güney Kore: 'Kuzey Kore sınırdaki irtibat bürosunu havaya uçurdu' - Son Dakika
BBC

Güney Kore: 'Kuzey Kore sınırdaki irtibat bürosunu havaya uçurdu'

Güney Kore Hükümeti, Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu.

Güney Kore Hükümeti, Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu.

Kuzey Kore medyası, şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu ve bölgeden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı patlamanın yerel saatle 14.49'da meydana geldiğini açıkladı.

2018'de yenilenen irtibat bürosunun koronavirüs salgını nedeniyle Ocak'tan beri boş olduğu belirtiliyor.

Patlamadan birkaç saat önce Kuzey Kore ordusu, Güney ve Kuzey'i ayıran askerden arındırılmış bölgeye girmeye hazır olduğu tehdidinde bulunmuştu.

Kuzey Kore'nin tehdidi Güney'e sığınan Kuzey Koreli grupların sınırdan Kuzey'e balonlarla propaganda malzemeleri göndermesinin ardından geldi.

Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'un kardeşi Kim Yo-jong, hafta sonunda orduya bu yönde hazırlık yapması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, "Ordu, sınır hattını bir kaleye dönüştürmeye ve teyakkuza geçmeye hazırdır" denildi.

Genelde balonlarla gönderilen propaganda malzemeleri nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik son haftalarda tırmanmış durumda.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey'in tehdidiyle ilgili olarak "Kuzey'in adımlarının ABD'yle iş birliği içinde yakından izlendiğini" duyurdu.





Kuzey Kore ne dedi?

1950'lerdeki Kore Savaşı'ndan bu yana iki ülkeyi askerden arındırılmış ateşkes hattı ayırıyor.

Bugün Kuzey Kore ordusu, askersizleştirilmiş bölgeye girilmesine yönelik bir "eylem planı" üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Açıklamada, "ordunun teyakkuzda ve hükümetin alacağı kararı derhal ve uygulamaya hazır olduğu" belirtildi.

Açıklama, Kuzey Kore liderinin kardeşinin Cumartesi günü Güney'i askeri müdahaleyle tehdit etmesini izliyor.

Kuzey Kore siyasi hiyerarşisinde üst düzey bir konumda olan Kim Yo-jong, Güney Kore'yle "bağları koparmanın zamanının geldiğini", gerekli adımları atması için orduya talimat verdiğini söylemişti.

Kim, "Çöp, çöp kutusuna atılmalıdır" diye bitirmişti.

Kuzey Kore geçen hafta liderler arasındaki telefon hattı da dahil olmak üzere Güney'le tüm iletişimi kestiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Kuzey'den Güney'e iltica edenlerin eylemlerinden duyulan rahatsızlık dile getirilmişti.

Bu gruplar, sınırdan Kuzey'e üzerlerine bir dolarlık banknot, yiyecek, radyoyla haber ve Güney Kore dizilerinin kaydedildiği USB çubukları bağlanmış balonlar uçuruyor.

Güney Kore, bu gruplardan faaliyetlerine son vermelerini istemiş ve sınırda yaşayanların hayatlarını riske attığı uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in dün Kuzey'e diyaloğa dönme ve gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunmuştu.

Ateşkes hattı, 1953'te oluşturulmuştu.

Zaman zaman burada ateş açma olayları yaşanıyor. Bazı Kuzey Kore askerleri buradan Güney'e firar ederken iki ülke arasındaki görüşmeler de bu bölgede yapılıyor.

Ateşkes hattı, Güney Koreli turistler önemli bir ziyaret yeri.

Güney Kore: 'Kuzey Kore sınırdaki irtibat bürosunu havaya uçurdu'
Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:42 

Son Dakika Dünya Güney Kore: 'Kuzey Kore sınırdaki irtibat bürosunu havaya uçurdu' - Son Dakika Dünya

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