Güney Kore, Kuzey Kore televizyonları ve basınına uyguladığı yasağı kaldırmayı planlıyor

Güney Kore'de halkın Kuzey Kore televizyonu, gazeteleri ve diğer medya kuruluşlarına erişimine ilişkin on yıllardır süren yasağın kaldırmasının planlandığı bildirildi.

Güney Kore yetkilileri, karşılıklı anlayışı teşvik etme çabalarının parçası olarak Kuzey Kore televizyonu, gazeteleri ve diğer medyaya erişim yasağını kaldırmayı planladıklarını söyledi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a sunulan raporda karşılıklı anlayışı artırmaya, Kore ulusal kimliğini geri kazanmaya ve gelecekteki olası bir birleşmeye hazırlanmaya çalışmak için Kuzey Kore yayınlarına ve medyasına kademeli olarak izin verileceği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi benzer adımlar atmaya teşvik etmek için Kuzey Kore yayınlarına erişime izin vermeye başlayacaklarını aktardı.

Bu planın hala Güney Kore'deki ilgili makamlarla görüşüldüğünü kaydeden yetkililer daha fazla ayrıntı vermedi.

Kuzey Kore ve Güney Kore, vatandaşlarına birbirlerinin topraklarını ziyaret etmeleri, telefon görüşmeleri yapmaları, e-posta ve mektup alışverişinde bulunmaları yasaklıyor. İki ülkede de karşılıklı web sitelerine ve TV istasyonlarına erişim engelleniyor.

Güney Kore'de Kuzey Kore medyasını izlemek veya okumak resmi olarak yasa dışı olsa da yetkililer Kuzey Kore web sitelerine erişmek için kullanılan özel ağlar veya proxy sunucularına nadiren karışıyor.???????