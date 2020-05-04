Güney Kore, Kuzey Kore'ye

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölgedeki (DMZ) dün açılan karşılıklı ateşi başlatan Kuzey Kore'ye protesto mesajı gönderdiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, basına, dün DMZ'deki Güney Kore'ye ait bir askeri gözlem noktasına Kuzey Kore tarafından birkaç el ateş açılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Choi, Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'ye, askeri iletişim hattı üzerinden güçlü protesto mesajı yolladığını ve Kuzey Kore'yi konuya ilişkin açıklama yapmaya ve benzer olaylardan kaçınmaya çağırdığını belirtti.

Choi, Kuzey Kore'den henüz yanıt gelmediğini ifade etti.

Güney Kore savunma yetkilileri, DMZ içinde yaklaşık 2,5 yıldır ilk kez karşılıklı ateş açıldığını kaydetti.

Diğer yandan, ABD öncülüğünde Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri gözlem noktasına birkaç el ateş edildiği belirtilmişti.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa uyarı ateşi açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı ifade edilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verilmişti.

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.