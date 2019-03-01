Güney Kore Lideri: "Kuzey Kore ile Ortak Yatırımları Görüşmek İçin ABD ile İstişare Edeceğiz"

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, ABD ve Kuzey Kore liderlerinin yaptırımlar konusunda anlaşamamaları üzerine görüşmelerin başarısızlığa uğramasından sonra, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varabilmeleri için iki ülke ile çalışacaklarını açıkladı.

Güney Kore Lideri Moon Jae-in, ABD ve Kuzey Kore liderlerinin yaptırımlar konusunda anlaşamamaları üzerine görüşmelerin başarısızlığa uğramasından sonra, Kuzey Kore ve ABD'nin Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varabilmeleri için iki ülke ile çalışacaklarını açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un Vietnam'da yaptıkları ikinci görüşme, tarafların nükleer tesislerin kapatılması karşılığında yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşmaya varamamaları üzerine sonuçsuz kalmıştı.



Güney Kore Lideri Moon Jae-in, iki Kore arasındaki ihtilafın bitirilmesi, ABD ile Kuzey Kore'nin nükleer tesislerinin kaldırılması görüşmelerinin kolaylaştırılmasına destek vermek için Kuzey Kore Lideri Kim ile geçen yıl 3 kere görüşmüştü.



Güney Kore Lideri başkent Seul'da yaptığı bir konuşmada, "İki ülkenin görüşmelerinin herhangi bir yolla başarıya ulaşmasına faydalı olmak için hükümetim ABD ve Kuzey Kore ile yakından iletişimde bulunmaya ve işbirliği yapmaya devam edecektir" dedi.



Moon, Kumgang dağında turizmi geliştirecek projeler dahil, Kuzey Kore ile ortak projeler başlatmanın yolları konusunda ABD ile istişare edeceğini söyledi. - SEUL

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