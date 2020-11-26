Güney Kore lideri Moon, Çin'den Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi - Son Dakika

Güney Kore lideri Moon, Çin'den Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi

26.11.2020 22:37
Güney Kore lideri Moon, Çin'den Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi, System.String[]

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını talep etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den Kuzey Kore ile ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını talep etti.

Başkent Seul'de bir araya gelen Moon ve Wang, Güney ve Kuzey Kore ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Moon, Kuzey Kore ile barışın sağlanması yönündeki çabalarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Wang'dan Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinde rol üstlenmesini istedi.

Kore Yarımadası'ndaki gerginliğe son verme niyetinde olduklarının altını çizen Moon, Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumla yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve kalıcı barış sağlama çabalarından geri durmayacaklarını kaydetti.

Moon, Koreler arası barış sürecindeki "yapıcı rolü ve iş birliği" için Çin'e minnettarlığını ifade etti.

Wang ise Çin'in Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler ve barış sürecinin geliştirilmesine dair desteğini yinelerken, bu konudaki iş birliğinin devam edeceği sözünü verdi.

Broşür krizi

Güney Kore'deki aktivistlerin iki ülke arasındaki sınırda balonla broşür dağıtma girişimi üzerine 4 Haziran'da başlayan gerilimin ardından Pyongyang yönetimi 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu. Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı. Pyongyang yönetimi 24 Haziran'da Güney Kore'ye yönelik "askeri eylem planlarını" askıya aldığı bildirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore lideri Moon, Çin'den Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi - Son Dakika


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