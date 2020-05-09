Güney Kore Ligi'ni Misli.com'da CANLI İZLE! iddaa'da günün öne çıkan tercihi...

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GWANGJU - SEONGNAM



2 yıllık aradan sonra K Lig 1'e dönen Gwangju, geçtiğimiz sezon K Lig 2'yi 6 puan farkla lider bitirip 36 maçta sadece 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.



Seongnam ise geçen yıl orta sıralarda gezinmiş ve 45 puanla rahat bir şekilde ligde kalmayı başarmıştı.



27 maçta forma giyen kaleci Dong-jun Kim alt ligden Daejeon yolunu tuttu, sezonun ikinci bölümünde tercih edilmeyen Jung-hyun Kim ise Busan IPark ile anlaştı.



Karşılaşma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.



