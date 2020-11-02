Güney Kore, Macaristan, Moritanya ve Sudan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika

Güney Kore, Macaristan, Moritanya ve Sudan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

02.11.2020 16:27
Güney Kore, Macaristan, Moritanya ve Sudan'dan Türkiye'ye taziye mesajı, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından taziye mesajları geliyor.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'a taziye mesajları iletti.

Moon mesajlarında, hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dilerken, depremin yaralarının bir an önce sarılmasını umduklarını dile getirdi.

Macaristan'den "Türkiye'ye yardıma hazırız" mesajı

Macaristan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Viktor Orban, Türkiye'de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında, Türkiye'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

Orban mesajında, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır olduğunu belirterek "Hayatını kaybedenlerin ailelerine dua ediyoruz ve afette yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Moritanya ve Sudan'dan taziye ve geçmiş olsun dilekleri

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye hükümeti, kardeş Türk halkı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı açıklamada "Türkiye hükümeti ve halkı ile dayanışma içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi sunuyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Sudan Kızılayı Başkanı El Fadıl Amir et-Tahir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan Kızılayı gönüllüleri ve çalışanları adına kardeş Türk halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Sudan Kızılayı Başkanı Tahir ile Genel Sekreter Afaf Yahya, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu da ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güney Kore, Macaristan, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore, Macaristan, Moritanya ve Sudan'dan Türkiye'ye taziye mesajı - Son Dakika


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