Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip - Son Dakika

Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip

15.04.2021 14:47
Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip, System.String[]

Malatya'da bulunan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, "Kuru kayısıyı Güney Kore'ye ulaştırabilirsek hem sağlık açısından ülkemiz için iyi olacak, hem de ileride turizm açısından." ifadesini kullandı.

Malatya'da bulunan Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, "Kuru kayısıyı Güney Kore'ye ulaştırabilirsek hem sağlık açısından ülkemiz için iyi olacak, hem de ileride turizm açısından." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Gürkan, konuk büyükelçiyi Güney Kore ve Türkiye dostluğu üzerine yaptığı çabalar ve gayretler için tebrik ederek, iki ülkenin dostluğuna ve tarihsel sürece değindi.

Bu anlamda Güney Kore ile Türkiye arasında duygusal bir bağ oluştuğunu ifade eden Gürkan, "Bu bağ Sayın Büyükelçi Lee döneminde ve daha sonrasında da kültürel, sosyal ve ekonomik olarak daha güçlenerek devam edecektir diye inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Malatya'nın tarihi hakkında da Büyükelçi Lee'ye bilgiler veren Başkan Gürkan, şehrin 7 bin yıllık geçmişi bulunduğunu ifade etti.

Gürkan, kentteki ekonomik hayata dair de bilgiler aktararak, "Güney Kore Büyükelçimizi Malatya'mızda görmekten dolayı onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Umuyorum ve inanıyorum ki Sayın Büyükelçimiz Malatya'dan ülkemizde bir kardeş şehrinin olduğu duygusuyla ayrılacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçisi Lee de dünya kayısı başkenti Malatya'yı hep merak ettiğini, kentin tarihsel anlamda önemli bir yerde bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin bugünkü gelişmişliği ve ekonomisinin iyi düzeyde olmasının temelinin Türk ordusunun Kore Savaşı'na katılarak kendilerine yardım etmesinden kaynaklandığını aktaran Lee, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sayesinde ülkemizi bugüne kadar geliştirmiş olduk. Türkiye ile Güney Kore arasındaki bağ tarihsel anlamda eski dönemlerden bugüne kadar gelerek gelişmiştir. Görevim süresince sağlanan bu iyi ilişkileri daha da yukarılara çıkarmaya çalışacağım. Özellikle ekonomik anlamda, daha sonra ise kültür ve sosyal anlamda ilişkilerimizin artması için daha çok çaba göstereceğim. Malatya'ya ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda ilişkilerimizi daha nasıl artırabiliriz diye yerinde görmek için geldim. Kuru kayısıyı Güney Kore'ye ulaştırabilirsek hem sağlık açısından ülkemiz için iyi olacak hem de ileride turizm açısından. Türkiye'ye Kore'den insanlarımız gelecek ve karşılıklı bu sayede iki ülke de kazanmış olacak."

Güney Kore'nin 60 milyon nüfusa sahip olduğuna, dünyada en fazla seyahat eden insanlar arasında ülkesinin 6. sırada yer aldığına işaret eden Lee, "Bu anlamda Türkiye'nin turistik olarak ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmak ve Kore'den Türkiye'ye gelen sayısını artırmak gerekiyor, bunu da kendime görev olarak tanımlıyorum. Bu anlamda Malatya'nın turizm olarak güzel bir yer olduğunu Koreli vatandaşlara aktaracağımı belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan ve Lee ziyarette birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Malatya'nın kuru kayısısına talip - Son Dakika


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