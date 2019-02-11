Güney Kore Meclis Başkanı'ndan Japon İmparatoru'na Özür Çağrısı

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang, 30 Nisan'da tahtı bırakması beklenen Japon İmparatoru Akihito'nun, İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki sömürge yıllarında Kore Yarımadası'nda Japon ordusu tarafından cinsel olarak istismar edilen kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Moon Hee Sang, 30 Nisan'da tahtı bırakması beklenen Japon İmparatoru Akihito'nun, İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki sömürge yıllarında Kore Yarımadası'nda Japon ordusu tarafından cinsel olarak istismar edilen kadınlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.



Meclis Başkanı Moon, ABD'nin Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, Seul ve Tokyo arasında, 1910-1945 arasındaki işgal sırasında istismara uğrayan Koreli kadınların anılması nedeniyle ortaya çıkan diplomatik krizin nasıl aşılabileceğine ilişkin soruya, "Sorunun çözümü için Japonya'yı temsil eden bir yetkilinin ağzından çıkacak tek bir özür sözcüğü yeterli olur. Umarım İmparator Akihito tahtı bırakmadan önce bunu yapar." yanıtını verdi.



"Savaş suçlarının baş failinin oğlu"



Akihito'nun işgal ve savaş yıllarında Japon İmparatoru olan Hirohito'nun oğlu olduğunu hatırlatan Moon, "Sonuçta o, savaş suçlarının baş failinin oğlu, değil mi?" ifadesini kullandı.



Moon sözlerini şöyle sürdürdü:



"Böyle biri, yaşlı bir mağdurun elini tutup ona gerçekten üzgün olduğunu söylerse, işte o zaman tek bir söz meseleyi tek seferde ve sonsuza dek çözmüş olur."



İstismar mağduru kadınlar



Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarında yaklaşık 200 bin kadının işgalci Japon askerlerinin tecavüzüne ve cinsel istismarına uğradığı tahmin ediliyor.



Güney Kore ve Japonya, istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasını öngörmüştü.



Tokyo ve Seul yönetimleri arasında uzun süre devam eden görüşmelerden sonra Aralık 2015'te varılan anlaşma çerçevesinde geçmişte köle yapılan kadınların terapisi, duygusal yaralarının sarılabilmesi ve maddi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler organize etmesi amacıyla Seul'de bir vakıf kurulmuştu.



Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti.



Anlaşmada istismar mağduru kadınlar ve hayattaki aile fertlerine yaklaşık 9 milyon dolarlık yardım fonunun ödenmesi öngörülse de Güney Koreli kadınlar, 2016'da tazminat almayı reddederek Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin kendilerinden yüz yüze özür dilemesini istemişti.



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal açıdan kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.



Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemiş ve Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti.



85 yaşındaki İmparator Akihito, 30 Nisan'da tahtı bırakacağını açıklamıştı. İmparator, Japon monarşisi içinde son 200 yılda yaşarken tahtını bırakan ilk yönetici olacak.

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