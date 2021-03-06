KUALA LUMPUR - Myanmar'da protestocular BM'den "Koruma Sorumluluğu" talep etti - Son Dakika

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Myanmar'da güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen darbe karşıtı protesto gösterilerini sürdüren eylemciler, Birleşmiş Milletlerden (BM) Koruma Sorumluluğu (R2P) talebinde bulundu.

Başkent Nepido, Yangon, Mandalay ve birçok şehirde gece ve öğle vakitlerinde toplanan kalabalık, "R2P İstiyoruz" yazılı ışıklı pankartlar ve dev flamalarla seslerini duyurdu.

Yangon'da göstericiler İngilizce "R2P İstiyoruz" ve "Liderlerimizi serbest bırakın" sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin sert müdahalesine karşı tedbirler alan protestocular, Yangon sokaklarında polis ve askerlerin müdahalesini önlemek için barikatlar kurarken kalabalığın önünde bulunan protestocular güvenlik güçlerinin gerçek mermilerine karşı çelik kalkanlarla korunmaya çalıştı.

Sosyal medyadaki videolarda, protestoculara gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçleri, yakaladığı göstericileri de sert şekilde darbetti, bazı protestocuların evlerine baskın düzenleyip özel eşyalarını yağmaladı.

19 yaşındaki protestocunun mezarı açıldı

Öte yandan askeri yönetim yetkilileri, 3 Mart'ta Mandalay'daki protestolarda başından vurularak öldürülen ve protestocuların simgesi haline gelen 19 yaşındaki Kay Sin'in cesedini incelemek için mezarını açtı.

İnternet sitesi Mizzima News'te yer alan haberde, Sin'in mezarının dün gece vakti yerel yönetim yetkilileri tarafından açılıp cesedinin incelenmek üzere alındığı ve daha sonra tekrar mezara konulduğu kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise Sin'in cesedinin kabrine konduktan sonra mezarının darbe yanlısı sivillerin saldırısına uğradığı görüldü.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 58 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.