Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Güney Kore'nin yeni atanan Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Lee, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından Büyükelçiliğe geçen Lee, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, spor ve yaşam kategorindeki fotoğrafları oyladı.

Lee, haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Fabio Teixeria'nın "Rio'da koronavirüs protestosu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Lee, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm insanlığın zorlandığını söyleyerek "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" fotoğrafının insanlığın şu an yaşadığı zorluğu temsil ettiğini belirtti.

Tercihini "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraftan yana kullanmasının nedenini açıklayan Lee, spor kategorisindeki diğer fotoğrafların profesyonel ortamlarda olduğunu ancak seçtiği fotoğrafta çocukların bir mahallede sevinçle oynadıklarını kaydederek "Çocuklar zorluklar içerisinde eğleniyor ama geleceklerine doğru bir yatırım yapıyorlar." dedi.

Lee, yaşam kategorisinde "Rio'da koronavirüs protestosu" başlıklı fotoğrafı seçme nedenine ilişkin ise Kovid-19 salgınından dolayı yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek bu fotoğrafın ölen insanları temsil ettiğini söyledi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına sunulan birçok fotoğrafı beğendini kaydeden Büyükelçi Lee, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirtti.