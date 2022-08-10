Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - Son Dakika
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Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu

10.08.2022 09:02
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta 3 günde 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta 3 günde 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yonhap'ta yer alan haberde, 3 gün süren şiddetli yağmurlar nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 2 bin 500'den fazla ev ve binanın sular altında kaldığı aktarıldı.

Hükümet verilerine göre, beşi Seul'de, üçü Gyeonggi eyaletinde ve biri Gangwon eyaletinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, dördü Seul'den ve üçü Gyeonggi'den 7 kişi de kayboldu.

Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 kişi yaralandı.

Çoğunluğu Seul'den olmak üzere 398 haneden yaklaşık 570 kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 724 haneden 1253 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresi, Seul bölgesinde bugün itibariyle sağanak yağışın şiddetini kaybettiğini belirterek, ülkenin orta bölgelerindeki Chungcheong eyaleti için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle 9 kişi öldü, 7 kişi kayboldu - Son Dakika
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