Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

11.08.2022 09:31
Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi.

Yonhap'ta yer alan haberde, 4 gün süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere 3 bin 700'den fazla evin sular altında kaldığı belirtildi.

Resmi verilere göre, 6'sı Seul'de, 3'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, 8 kişiden hala haber alınamadığını aktardı.

Çoğu Seul'den olmak üzere 548 haneden 980'den fazla kişinin yerinden olduğunu bildiren yetkililer, ülke genelinde ise 2 bin 42 haneden 4 bin 297 kişinin geçici olarak tahliye edildiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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