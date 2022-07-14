Güney Kore'nin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri İhracatı İlk Yarıda Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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Güney Kore'nin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri İhracatı İlk Yarıda Rekor Seviyeye Ulaştı

14.07.2022 12:10
Güney Kore'nin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri İhracatı İlk Yarıda Rekor Seviyeye Ulaştı

SEUL, 14 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore hükümetinin Salı günü yayınladığı verilere göre, ülkenin bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünleri ihracatı bu yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı.

SEUL, 14 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore hükümetinin Salı günü yayınladığı verilere göre, ülkenin bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ürünleri ihracatı bu yılın ilk yarısında rekor seviyeye ulaştı. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı'na göre, BİT ürünleri sevkiyatı yıl boyunca yüzde 18,9 oranında artarak Ocak-Haziran döneminde 122,55 milyar ABD dolarına çıktı. Böylece verilerin toplanmaya başladığı 1996 yılından bu yana en yüksek ilk yarı sonuçları kaydedildi. Ürünler, yılın ilk yarısında ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 35'ini oluşturdu. Yarı iletken ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artarak yılın ilk yarısında 69,52 milyar dolarlık yeni bir zirveye ulaştı. Bilgisayarlar ve yan donanımlar için sevkiyat yüzde 38,6 oranında artarak 10,13 milyar dolarlık yeni bir rekor kaydetti ve cep telefonu ihracatı da yüzde 3,1 oranında artışla 6,66 milyar dolara çıktı. Güney Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'e yapılan BİT ihracatı ilk yarıda yüzde 11,9 artarak 54,46 milyar dolara çıkarken, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat çift haneli sayılara ulaşarak sırasıyla 15,35 ve 7,63 milyar dolar oldu. BİT ürünleri ithalatı yılın ilk yarısında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla 74,37 milyar dolara ulaştı, ticaret fazlası ise 48,18 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Xinhua

Avrupa Birliği, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'nin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri İhracatı İlk Yarıda Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

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