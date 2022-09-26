Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika
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Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü

26.09.2022 13:04
Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yuseong İtfaiyesinde görevli Lee Seung-han, yangında 6'sı alışveriş merkezi çalışanı 7 kişinin öldüğünü açıkladı.

Lee, yaşamını yitiren diğer kişinin kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Daejeon İtfaiyesi yetkililerinden Go Seung-cheol, kentteki alışveriş merkezinin zemin katında yerel saatle 07.45 civarında yangın çıktığını belirterek etrafta bulunan karton kutular nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğünü aktardı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Go, alışveriş merkezinde ve çevredeki binalarda bulunan en az 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Go, yangının 500'den fazla itfaiyecinin çalışmaları sonucunda saat 15.00 civarında söndürüldüğünü ifade etti.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Go, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yangının, alışveriş merkezi açılmadan başlaması olası bir facianın önüne geçti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika
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