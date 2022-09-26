İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini kaydeden Go, alışveriş merkezinde ve çevredeki binalarda bulunan en az 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güney Kore, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güney Kore'de alışveriş merkezinde çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.