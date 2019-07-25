Güney Kore'nin geleneksel festivalinde ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı
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Güney Kore'nin geleneksel çamur festivalinde ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı.
Güney Kore
'nin geleneksel çamur festivalinde ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48
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