Son Dakika Haberleri: Güney Kore'nin geleneksel festivalinde ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı
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Güney Kore'nin geleneksel festivalinde ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı

6 dakika önce

Güney Kore'nin geleneksel çamur festivalinde ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı.

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Güney Kore'nin geleneksel çamur festivalinde ülkenin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı
Güney Kore'nin geleneksel festivalinde ziyaretçiler baştan aşağı çamura bulandı
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 
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