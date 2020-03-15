Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle "özel afet bölgeleri" ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle 'özel afet bölgeleri' ilan edildi - Son Dakika

Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle "özel afet bölgeleri" ilan edildi

6 saat önce

Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen güney kesimleri "özel afet bölgeleri" ilan edildi.

Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle

Güney Kore'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen güney kesimleri "özel afet bölgeleri" ilan edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, güneydoğudaki Daegu kentini ve Kuzey Gyeongsang vilayetinin üç bölgesini "özel afet bölgeleri" ilan ederek buralara devlet desteğinin yanı sıra vatandaşların acil durum yardımı almasının ve vergi ayrıcalıklarının önünü açtı.

Güney Kore'de ilk kez herhangi bir yerin, salgın hastalık nedeniyle özel afet bölgesi ilan edildiği vurgulandı.

Bu arada, bugün Güney Kore'de 76 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 23 gün sonra ilk kez günlük yeni vaka sayısında 100'ün altına düşüldüğü belirtildi.

Ülkede yüzde 88'i güneydoğuda olmak üzere vaka sayısının 8 bin 162'ye yükseldiği de ifade edildi.

Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 77 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Vaka sayısının 280'i geçtiği ülkede, Başbakan Scott Morrison, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla gece yarısından itibaren ülkeye girecek herkesin kendini 14 gün karantinaya alması şartı getirdiklerini duyurmuştu.

Morrison, uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşmalarının da yasaklandığını bildirmişti.


Çin, İran, İtalya ve Güney Kore'den gelen yabancıları doğrudan ülkeye kabul etmeyen Avustralya hükümeti, söz konusu kişilere ülkelerinden ayrıldıktan sonra bir başka ülkede 14 gün kalmaları şartını koşuyor.

Moon Jae-in, Avustralya, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
İkinci el oto pazarında alıcı da satıcı da fiyatlardan yakınıyor Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı

Son Dakika Haberleri
21:13 EDİRNE 57'nci Alay korteji, Keşan'a ulaştı
21:10 Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
21:10 Derbi ikinci kez seyircisiz oynandı
21:08 Tren garına elektrik sağlayan kablo yakılınca bölgeye 3 saat elektrik verilemedi
21:08 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:18:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'nin güney kesimleri Kovid-19 nedeniyle "özel afet bölgeleri" ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]