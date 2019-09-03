Son Dakika Haberleri: Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine tehdit mektubu gönderildi
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Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine tehdit mektubu gönderildi

2 saat önce

Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildiği, mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.

Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine tehdit mektubu gönderildi, System.String[]

Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildiği, mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.


Japon medyasında çıkan habere göre, Güney Kore'nin Japonya büyükelçiliğine 2 hafta önce Korelileri avlamakla tehdit eden bir mektup gönderildi. Haberde mektubun içinde mermiye bezeyen bir cismin de bulunduğu ve mektupta, "Bir tüfek buldum ve Korelileri avlıyorum" ifadelerinin yazdığı belirtildi.


Elçilikteki bir personel, mektubun teslim edildiğini doğruladı ancak herhangi bir bilgi vermeyi reddetti.


İki ülke arasındaki ilişkiler, Japonya'nın Kore Yarımadasını 1910-1945 kolonileştirmesiyle gölgelenmiş, ilişkiler, Güney Kore Yüksek Mahkemesinin geçen yıl aldığı bir kararın ardından gerilmeye başlamış ve gerilim geçtiğimiz aylarda daha da büyümüştü.


Söz konusu mahkeme kararında, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japon firmalarca zorunlu işçi olarak çalıştırılan Güney Korelilere tazminat ödenmesi yönünde hüküm verilmişti. Bu gerginlik, Güney Kore'nin geçen ay bir istihbarat paylaşım anlaşması imzalamasının ardından ticarete ve sonrasında güvenlik konularına da yayıldı.


İki ülke arasındaki gerginliğin seyahate ve kültüre sıçramasıyla birlikte, bir Japon havayolu şirketi geçen hafta Güney Kore'ye yapılan bazı uçuşları durduracağını duyurmuştu. - TOKYO

Güney Kore, Japon, Kore, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:49 Kaynak: İHA
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