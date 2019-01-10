Güney Kore'nin Kontrolünden Yalnızca 7 Kripto Borsası Geçti

– Güney Kore yönetiminin 38 kripto para birimi borsası üzerinde yaptığı güvenlik kontrolünden yalnızca yedisi geçti.

– Güney Kore yönetiminin 38 kripto para birimi borsası üzerinde yaptığı güvenlik kontrolünden yalnızca yedisi geçti.



Güney Kore Bilim, BİT ve Gelecek Planlama Bakanlığı'nın (Ministry of Science and ICT) İnternet ve Güvelik Ajansı (KISA) işbirliğiyle yaptığı güvenlik kontrolü kapsamında, 2018 Eylül ve Aralık ayları boyunca toplam 38 kripto para birimi borsası incelenirken, borsalardan 21'inin 2018 Ocak ve Mart ayları arasında incelendiği, 17'sinin de ilk kez gözlem altına alındığı belirtildi.



Söz konusu kontrolün ardından daha önce incelenen 21 kripto para birimi borsasına güvenlik önlemlerini arttırmaları tavsiye edilirken, yedisinin söz konusu önlemleri aldıkları ve bakanlığın aralarında "idari güvenlik, ağ bölünmesi, hesap yönetimi ve kripto cüzdan yönetimi" bulunan 85 talebini yerine getirdiği belirtildi. Güvenlik kontrolünden başarıyla geçen kripto borsaları UpBit, Bithumb, Gopax, Korbit, Coinone, Hanbitco ve Huobi Korea olarak duyurulurken, bakanlıktan yapılan açıklamada "Kontrolü geçen ve 85 güvenlik talebini tamamen karşılayan yedi borsa hariç diğerleri oldukça zayıf güvenlik sistemlerine sahip" denildi.



Bakanlığın yerel medyaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 14 kripto borsasının gerekli güvenlik önlemlerini almadığı ve bu sebeple çeşitli risklere maruz kalabilecekleri vurgulandı. Söz konusu 14 borsanın, bakanlığın güvenlik önlemlerinden 51'ine uymadıkları gerekçesiyle "bilgisayar korsanlarının saldırılarına maruz kalabilecekleri" belirtildi. - İstanbul

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