Roketin, Güney Kore'ye maliyetinin 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 200 ton ağırlığı ve 47,2 metre uzunluğundaki rokette 6 motor bulunuyor.

Kore Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI), Nuri roketinin 2027'ye kadar 4 kez daha uzaya fırlatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Güney Kore'nin 'Nuri' roketinin fırlatılması 16 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

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